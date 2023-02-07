高雄今日凌晨，員警巡邏行經苓雅區苓雅一路與永定街口時，當時過路口到一半，遭左側直行的陳姓男子撞上，造成巡邏車左後側及保險桿撞壞，陳男自小客車車頭嚴重毀損。雙方人員均無受傷、酒駕，警方初步研判陳男未依遇「閃光紅燈」要「停車再開」規定，詳細車禍肇事原因仍待交通大隊釐清。

員警巡邏行經路口時，遭陳男快速衝撞。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日凌晨0時55分許，保安大隊黎明中隊巡邏行經苓雅一路、永定街口時，遇到路口當時為「閃光黃燈」，正過路口到一半時，陳男車突然從永定街口衝出，衝撞巡邏車左後輪，造成巡邏車左側及保險桿毀損，而陳男駕駛的自小客車則是車頭保險桿、引擎蓋撞壞。

陳男自小客車車頭撞毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

後續交通大隊獲報前來測繪，雙方無人員受傷，並依規定實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0，經過警方調查，發現陳男行經永定街口時，永定街號誌為「閃光紅燈」，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，行經路口遇閃光紅燈需「停車再開」。

但經檢視巡邏車行車紀錄器，陳男經過路口時，並無停車動作，反而是快速經過路口，以至於兩車發生碰撞，初步研判陳男未依號誌規定行駛，詳細肇事原因，仍待交通大隊釐清。

警方呼籲，用路人行經路口遇「閃光紅燈」時，車輛應減速接近，且要先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後才能繼續前進。違反規定不但容易發生交通事故，還要面臨600元以上1800元以下罰緩。