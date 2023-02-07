國民黨副主席夏立言明再訪陸，遭立法院民進黨團幹事長鄭運鵬質疑有重要任務、不是很尋常，要國民黨不要誤判形勢。國民黨上午反擊，蔡總統與行政院長陳建仁說要與對岸對話，國民黨要去對話，鄭卻出來批評，民進黨是否精神分裂？

國民黨文傳會副主委凌濤表示，「中國鵬」鄭運鵬2008年至大陸成立鷗業新媒體，還自任頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利，與大陸3大國企做生意，專利還被美國主要制裁對象的大陸中興與華為大量引用，狠賺人民幣。

凌濤重申，夏立言此次訪陸的重要任務，就是保障台商、台生、台胞與農漁民權益；揶揄與對岸千絲萬縷關係的鄭運鵬，如今竟然有臉指責別人到對岸交流，在自己瘡疤上給自己致命一擊。

凌濤表示，凌濤表示，鄭運鵬稱若大陸偵察氣球若飛到台灣領空應該打下來，國民黨也同意必須打下來，但對這種自己去大陸做生意就可以，但不管其他台商死活的鄭，國民黨也主張把他打下來。

國民黨發言人楊智伃質疑，本月2日蔡總統說願意與北京當局對話，尋求雙方可接受，促進區域和平的解決之道，與國民黨長期主張吻合；陳建仁也說要滾動檢討小三通，緩解兩岸的緊張，如今鄭運鵬卻惡意扭曲夏立言訪陸交流與對話。

楊智伃批評，民進黨人士一邊打抗中保台，一邊到對岸賺錢消費，說一套、做一套，無心解決兩岸問題，有沒有人格、精神分裂？

凌濤還加碼表示，一如鄭運鵬所，中國大陸對台灣的侵略野心還會用在台灣的假訊息與情治系統，新內閣情治系統確實有可能被滲透，因為行政院副院長鄭文燦與陸委會副主委梁文傑過去就是法院認證的到澳門高檔酒店消費的酒店咖。

凌濤說，鄭文燦與梁文傑當時在澳門消費約台幣160萬元，有什麼特殊服務？怎麼這麼貴？會所龍蛇混雜，難道沒有被情治系統滲透，雙文才是台灣國安最大破口；籲國安單位針對鄭運鵬、鄭問燦與梁文傑這3大國安破口徹查。