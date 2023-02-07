帆宣股價去年10月底下探95元的26月低點後震盪回升，2日觸及136元的逾8月高點後拉回修正，今（7）日開高後在買盤敲進下走揚2.76％至130.5元，早盤維持逾1.5％漲勢。三大法人上周合計買超844張，惟近期偏空調節、昨日小幅賣超26張。

帆宣受惠半導體客戶積極建廠擴產，2022年以來營運成長動能暢旺。總經理林育業先前表示，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體而言仍維持成長態勢，就目前產業狀況來看，今年半導體建廠規模仍有望持續成長。

林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，今年營運將續拚成長。

法人表示，雖然半導體產業景氣下滑，影響資本支出預期，但晶圓代工大廠的海內外建廠擴產計畫仍持續進行，使帆宣接單動能持穩，在手訂單仍維持逾500億元高檔，可望帶動今年營運維持去年高檔水準、有機會再創新高，營運動能至2024年無虞。