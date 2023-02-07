中國新聞網7 日報導，聯合國安理會美東時間6日審議烏克蘭人道問題。中國常駐聯合國副代表戴兵在會上再次呼籲有關各方真正為人民著想，真正為推動和平盡力，想方設法讓衝突當事方早日恢復和談，早日停火止戰。

當天，聯合國負責人道主義事務的副祕書長格里菲思作通報。格里菲思表示，在烏克蘭發生的戰爭暴力沒有任何的減少跡象，民眾傷亡時有發生。烏克蘭人民見證了戰爭帶來的各種恐懼。雖然聯合國人道主義行動在過去一年大幅增加，但是目前的人道主義援助還遠遠不夠。他再次強調衝突當事方要保證不傷害平民，並允許人道主義援助准入。

戴兵發言說，烏克蘭危機爆發近一年來，人道局勢始終牽動人心。地面衝突沒有緩和跡象，軍事邏輯仍占上風，大量重型武器正在持續湧入戰場。國際社會對衝突造成的人道代價感到痛惜，但有關方面一直缺乏勸和促談的誠意和政治解決的決心。

戴兵表示，在武裝衝突依然持續的情況下，人道問題應當擺在優先位置。中方一直強調，衝突當事方要恪守國際人道法，堅守尊重生命的人道底線，避免襲擊平民和民用設施，保障人員疏散和人道救援順利安全開展。中方鼓勵國際社會繼續秉持人道精神，擴大對所有受影響民眾的救援規模，加快對民用基礎設施的修復工作，盡力緩解衝突對民眾生活造成的影響。

戴兵說，烏克蘭境內核設施安全和安保問題不容閃失。一旦發生意外，造成的人道和生態災難將不可估量。中方呼籲立即停止針對札波羅熱核電站的炮擊活動，認真落實國際原子能總署祕書長提出的核安全和安保七項支柱原則，全力阻遏衝突升級演變為核危機。

戴兵說，在事關全球糧食、能源、金融安全的問題上，有關各方都應體現人道責任，以負責任的方式管控危機外溢影響。在日益融合的全球化時代，肆意揮舞制裁大棒，人為阻塞產業鏈供應鏈暢通，只會加速危機傳導，讓全世界尤其是發展中國家蒙受沉重代價。黑海糧食倡議繼續得到落實，對擴大糧食供應、穩定全球糧價具有重要意義。同時，中方希望在消除俄羅斯糧食化肥出口障礙方面也取得實效，支持聯合國加緊發揮協調作用。

戴兵重申，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在人道一邊。中方願同國際社會一道，支持一切有助於和平解決烏克蘭危機的努力，幫助所有深陷戰火的民眾早日重見和平。