桃園市大溪區三元三街一棟民宅，今天上午9時59分傳出火警，現場起火點為3樓的鐵皮加蓋，桃園市消防局獲報派遣人車前往灌救，現場有3人自行逃出，1人由消防隊員救出，另外在3樓發現一名3歲女童，但已明顯死亡未送醫，目前火勢已經撲滅，經過警消調查，疑似有縱火嫌疑，目前正釐清事發原因。

桃園大溪民宅火警3歲女童葬身火窟。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

據了解，起火的民宅居住游姓屋主夫婦與媳婦、3歲孫女與媳婦一名女性友人，起火點疑似3樓住家內的家具燃燒，目前正由火調人員進一步調查火警發生原因。