花蓮市貓頭鷹公園出入口旁為停車場的車道，市公所考量孩童安全，本月13日至17日止，將加裝護欄。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市貓頭鷹公園本月13日至17日止將啟動加裝護欄工程，市長魏嘉彥（左）日前偕同市公所建設課長徐國城（左）至公園，關切團隊是否已做好施工預告的準備。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市貓頭鷹公園本月13日至17日止將啟動加裝護欄工程，市公所建設課已於公園出入口處張貼公告。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所去年底在進豐生活園區，打造半戶外的親子遊憩場域「貓頭鷹公園」，啟用迄今吸引許多家長帶著孩子前往嬉戲放電，由於公園旁就是園區的停車場車道，市公所考量孩童安全，本月13日至17日止，將在公園出入口增設護欄，同時改善防撞牆設施，施工期間暫不開放公園。

貓頭鷹公園是花蓮市第一個半戶外親子遊樂場所，園內除有貓頭鷹造型的溜滑梯、盪鞦韆、小吊橋等可讓孩童放電的設施，還打造草皮小山丘，供校外教學或圖書館舉辦假日活動使用，去年11月開放迄今，廣獲好評，每逢假期人潮滿滿。

不過貓頭鷹公園出入口旁為進豐生活園區停車場的車道，市公所擔心小朋友有可能在家長疏於注意下，不慎闖入，造成人身安全，且避免流浪狗侵入，影響公園環境衛生，因此決定在出入口及前往盪鞦韆的出入口處，加裝護欄，同時改善小山丘防撞牆設施，讓公園的環境更加安全，施工期程為本月13日至17日止。

市長魏嘉彥日前也在工程啟動前，偕同市公所建設課長徐國城至貓頭鷹公園，關切團隊是否已做好施工預告的準備。徐國城表示，為優化貓頭鷹公園遊戲的安全，提升環境維護效能，將在公園出入口處增設圍欄，建設課已在出入口處張貼公告，讓前往遊玩的家長可以知道休園時間，提醒民眾施工期間內，勿接近施工區，以免造成危險。