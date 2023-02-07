兩岸關係持續緊張，也成為外商投資台灣的隱憂。台灣美國商會今天發布「2023年商業景氣調查報告」，47％的美國商會會員已經或計劃調整業務應對新地緣政治的持續營運，兩岸關係與國家安全也被美國商會會員視為政府未來1到3年的施政優先重點。

被問到台灣政府未來1到3年施政優先重點，在可以複選的情況下，55％的美國商會會員認為「兩岸關係」是重中之重，40％則認為是「國家安全」。此外，44％的會員表示台灣政府應更加注重「人才發展與維持」、42％的會員在意「能源供應」，至於「台美雙邊貿易協定」（BTA）的簽訂，僅有30％的會員認為該列為台灣政府的施政重點。

美國商會指出，「國家安全」在今年取代了「疫情控管」成為了會員最在意的五個政府施政重點之一，其餘四個選項則與去年維持一致。

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月旋風訪問台灣，解放軍隨即對台灣實施環島軍演，兩岸緊張局勢急劇升溫，也引起美國商會會員的擔憂。

根據美國商會去年12月的調查，有33％的會員表示企業營運因為兩岸緊張關係而受到重大干擾，同樣的問題在8月調查時僅有17％企業表示受到重大干擾。美國商會指出，47％的美國商會會員已經或計劃調整業務應對新地緣政治的持續營運。

不過整體而言，美國商會會員仍持續對景氣抱持信心，88％的受訪者表示，計劃在台灣維持甚至是擴大投資。

台灣美國商會會長施立成表示，商會希望繼續維持穩定、和平的經貿環境，也希望台美共同合作，創造更好的經貿環境。