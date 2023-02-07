知名迴轉壽司店「壽司郎」，近來遭17歲高中生惡搞，做出舔醬油罐、口水沾輸送帶等誇張行徑，導致商譽大受影響，雖然少年父親出面致歉試圖滅火，但業者強調不會接受道歉，並將採取法律途徑，對此，網紅森田無奈表示：「為了紅！大家真的無所不用其極」。

森田表示近來迴轉壽司店爆出遭惡搞新聞，導致股價市值蒸發168億日圓，未料一波未平一波又起，事隔幾天又傳出男Youtuber為了幫品牌宣傳衣服，竟在店內赤裸上半身後，再穿上要宣傳的品牌，這段影片幫他暴增不少聲量，不過對於以上誇張行徑，讓森田不禁感概：「為了紅！大家真的無所不用其極，但是在手段的背後，卻值得我們省思」。

對於有些人認為不過是「開個小玩笑」，森田表示若只是毀了自己就算了，但該行徑可能讓一間企業經營許久的信譽及形象一夕全毀，甚至還要花時間跟經費挽救頹勢，但重點是整起事件該企業根本沒有錯，為何得扛起這些虧損，此外，若把這件事當成小玩笑不遏止，屆時模仿熱潮開始，後果絕對不堪設想。

森田指出「自媒體」代表個人頻道，加入頻道的粉絲，大多是認可其想法才加入，如果是引導到好的方向，可以讓社會多些正向力量，但若是不倫不類的內容登上檯面，無非會讓還無法明辨是非的年幼粉絲向下沉淪，衍生更多社會問題，因此呼籲所有人：「不要為了討好群眾而做出有危害自身及品牌形象的事端，也不要因為要賺錢而脫軌演出，唯有約束自我行為並謹言慎行，才能在這個圈子長久經營下去」。