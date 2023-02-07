據美國之音報導，在一名美國空軍上將最近警告美國可能在2025年因為台灣而與中國交戰後，美國國防部負責政策事務的副部長科林·卡爾(Colin Kahl)說，包括中國領導人習近平在內，沒有人知道中國侵台的時間表，他不認為習近平已經做出決定，也沒有見到任何跡象顯示中國可能在未來兩年內對台動武。

美國《防務新聞》(Defense News)與《空軍時報》(Air Force Times)星期一(2月6日)播放了卡爾在1月31日接受《防務新聞》總編輯麥克·古魯斯(Mike Gruss)專訪的「早起鳥簡報」(Early Bird Brief)播客內容。「早起鳥簡報」是由這兩家媒體的編輯針對防務相關議題共同製作的播客。

卡爾在專訪中被問到關於中國可能入侵台灣的問題，包括幾天前美國空軍機動司令部司令麥克爾·米尼漢(Michael Minihan)上將在一個內部備忘錄中提到的2025年時間表。

美中或在2025年為台灣一戰

空軍上將米尼漢在一個日期標注為2月1日但卻在1月27日即在社交媒體上流出的內部備忘錄中表示，美國與中國為台灣發生衝突的可能性很高。他寫道，「我希望我是錯的。我的直覺告訴我，我們將在2025年開戰。」

米尼漢提到的理由，包括中國國家主席已經取得他的第三個任期，也在去年10月就安排好他的軍事會議要員；台灣總統大選將在2024年舉行，他認為那將提供習近平一個攻打台灣的理由。

此外，米尼漢還提到，美國總統選舉也將在2024年舉行，那也會給習近平「一個分心的美國」，「習的團隊、理由和機會都在2025年匯聚在一起。」

《防務新聞》的編輯古魯斯問卡爾，米尼漢提到的時間表是不是一個合理的推測？

沒有人知道中國何時侵台

「我認為誠實的答案是，沒有人知道。對不對，包括習近平在內。因為我不認為他已經做了決定。」卡爾說，人們可以把它想成：會不會是1年？會不會是2年？還是5年？10年？「我的看法是，我沒有見到任何事情顯示這件事在未來2年內會立即發生。」

卡爾認為，中華人民共和國一直以來都在進行令人稱奇的軍事現代化，這些軍事現代化的作為有許多是針對抗衡美國，尤其是美國向第一島鏈投送軍力及保衛美國盟友夥伴的能力。

「明顯的是，他們正在建設能力以脅迫台灣。你已經見到那種能力的元素，那是在去年裴洛西議長訪問台灣後的回應中，他們正在投資一些可能在某個時候足以讓他們入侵台灣的能力。」

即便如此，卡爾說，他並沒有見到任何跡象足以顯示習近平認為，他的軍隊已經準備好這麼做。

中國仍難以匹敵美國

「我認為他們非常清楚，美國在許多關鍵領域仍然超出對手。」卡爾說，在所有條件不變的情況下，習近平應該會希望在不用武力的情況下解決台灣議題，尤其是見到俄羅斯在烏克蘭的經驗教訓，雖然俄羅斯從紙面上看來是一個世界上第二強軍隊，但當他們入侵烏克蘭之後，他們看起來一點都不像是一個世界第二強軍隊，現在自然更不像是這樣了。

此外，卡爾還提到，中華人民共和國自1970年代以來就沒有打過仗，而且他們最後一次打仗情況也並不是那麼順利，「而且沒有人打過華盛頓智庫在模擬作戰的那種戰爭，所以你知道，這就像是說，有兩個隊伍在季前賽中看來他們應該會進入美式足球的超級碗(Super Bowl)決賽，但其中一隊從來都沒有打過一場比賽，而另一隊卻已經打過數十年一季又一季的比賽。我不確定中華人民共和國領導層的評估認為這是有可能的，我甚至不確定他們已經做出任何決定說，這是他們想要的。」

美須保持軍事優勢以爭取時間

不過卡爾說，他認為國防部需要做的是確保美國當前的威懾能力是有意義和真實的，美國《國防戰略》(NDS)指出，美國必須保持軍事優勢並且使這個優勢與日俱增，「以便每一天我們的對手醒來時會說，今天不是動手的那個日子。」

他說，五角大樓每天都在致力於增強美國的軍事優勢，如此便可以在衝突一旦發生前爭取更多時間，因為軍方有責任不讓衝突或對抗發生，它不符美國的利益，也不符合世界的利益。

卡爾說，「沒有人尋求與中華人民共和國或任何人對抗。我們的姿態是要保衛我們的盟友和夥伴並阻遏侵略。我們不想要衝突。好消息是我不認為衝突迫在眉睫，除非我們像是不小心撞入衝突，所以我們會非常小心不要讓這種事發生。」

近2年來美國高層軍事將領對中國可能侵略台灣時間表頻頻發出預測，包括前美國印太司令部司令菲利普·戴維森(Philip Davidson)上將提到的2027年、海軍作戰部部長麥克爾·吉爾代(Michael Gilday)上將說過的2024年，米尼漢上將的2025年說法是最新的一個。

中國外交部發言人毛寧在1月30日的例行記者會上回應米尼漢的說法表示，台灣是中國的一部分，解決台灣問題是中國人自己的事，中方要求美國「停止插手台灣問題，停止美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素。」

在米尼漢的備忘錄被公開後，五角大樓發言人、空軍准將帕特里克·萊德(Patrick Ryder)在一份聲明中說，「《國防戰略》明確指出，中國是美國國防部的『步調挑戰』(pacing challenge)，我們的重點仍然是與盟國和夥伴合作，維持和平、自由和開放的印太地區。」

中國構成的「步調挑戰」是指中國軍事現代化的發展步調是美國軍力發展步調的衡量標尺。

當被具體問及米尼漢的備忘錄時，五角大樓1月末轉發了一份聲明，該聲明出自一位不願透露姓名的國防官員，稱「這些評論不代表美國國防部對中國的看法。」