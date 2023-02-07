內閣改組甫落幕，直屬行政院的獨立機關國家運輸安全調查委員會主委楊宏智卻被爆出蹺班摸魚，上班時搭公務車去由外地訪友、泡溫泉、吃美食，餐費還以首長特支費申報，楊對此喊冤。對此，行政院長陳建仁7日責成政風處以最快速度調查，並於3日內完成報告，勿枉勿縱，確保社會大眾對於政府的信任與信心。

據周刊報導，楊宏智曾被直擊上班時間不務正業，公務車司機常在上班時間幫主委跑腿，來回台灣大學、新店運安會之間送東西，而楊宏智不只帶太太到宜蘭吃喝，司機也常開公務車單獨載他到宜蘭訪友、泡溫泉。

楊宏智還被相關人員指控，執掌運安會3年多來時常翹班，下屬時常找不到人，而楊雖兼任台大機械系特聘教授，雖然現值寒假，卻仍天天往台大跑，待在台大時間比在運安會還長。遇到重大死傷事故時，還曾在公布調查結果時失言，遭罹難家屬抨擊。

對此，行政院發言人陳宗彥指出，針對媒體報導楊宏智疑似於上班時間進行非公務行程一事，陳建仁已責成行政院政風處以最快的速度進行調查，並於三日內完成調查報告，以期勿枉勿縱，確保社會大眾對於政府的信任與信心。