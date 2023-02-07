高雄市前市長韓國瑜（右）7日到佛光山悼念星雲法師。（林瑞益攝）

高雄市前市長韓國瑜7日到佛光山悼念星雲法師，他離去前揮手向媒體示意，提醒媒體注意腳步安全。（林瑞益攝）

高雄市前市長韓國瑜7日上午到佛光山悼念星雲大師。韓國瑜說，星雲兼具宗教家、慈善家、教育家三種身份，只要星雲大師知道弱勢需要幫助，絕對不落人後。他希望人間佛教的理念能與眾信徒分享，對星雲大師表達崇高敬意，不回答其他議題。

星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。韓國瑜與太太李佳芬到場致意，他在會場坐下後為星雲大師誦經祈福。韓國瑜約在會場待了半個小時，後來一度傳出他低調離開會場，但韓國瑜後來仍接受媒體的訪問。

韓國瑜說，他在悼念時表達對星雲大師的推崇，希望藉此向大眾傳達佛光山的人間佛教理念。韓國瑜從小與母親一起禮佛，談到星雲大師，韓國瑜說，這世間有三種人，教育家：春風化雨、教育人才，慈善家：悲天憫人、幫助弱勢，宗教家的自度度人。

韓國瑜指出，星雲兼具這三種身份，既是宗教家，也重視教育，對於所有的弱勢族群，只要星雲大師知道，絕對不落人後，採取行動幫助弱勢。韓國瑜之後主動提出不回答其他議題。