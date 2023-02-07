國際舞譜大師雷庫克（Ray Cook）因意外過世，享年89歲，他是雲門舞集代表作《薪傳》的舞譜記譜者。圖為《薪傳》舞譜手稿。（雲門文獻室提供）

雲門舞集《薪傳》因有舞譜而得以流傳，此舞譜由紐約舞譜局收藏。圖為舞譜封面。（雲門舞集提供）

國際舞譜大師雷庫克（Ray Cook）因意外過世，享年89歲，他是雲門舞集代表作《薪傳》的舞譜記譜者，雲門舞集創辦人林懷民聞訊感到悲痛，由於近期舞作正在排練，他表示要更加努力，把舞練得更好，以慰老友在天之靈。

一如音樂有樂譜，舞蹈也有舞譜，記錄舞譜是一項專業，庫克正是國際備受尊崇的舞譜專家，他的作品包括瑪莎葛蘭姆、喬治巴蘭欽、荷西李蒙、安娜蘇珂羅芙、艾文艾利等名家重要舞作。

1986年，庫克在香港第一次看到雲門《薪傳》演出，大受感動，當時他表示：「耳朵都豎起來，全身細胞都被震起，整個心好像提到喉嚨。」他說，一輩子只有三次這樣的感動，一是聽瑪莎葛蘭姆的演說，二是看威廉佛賽的《情歌》，第三就是看林懷民的《薪傳》，因此決心將這部作品記成舞譜。

1992年，庫克到台北記下舞作裡的〈渡海〉段落，這是他首次記錄東方肢體動作，為此，他也特別在美國幾個學校的舞蹈科系，實際運用舞譜內容，藉此改善記譜內容。2000年，他再度來台住了半年，完成90分鐘舞作初稿，直到2002年，才把完整的舞譜交給紐約舞譜局永久收藏，提供給舞團與舞蹈系演出、研究。同年，紐約州立大學、澳洲西澳大學、香港演藝學院，以及台北藝術大學，四所舞蹈系學生聚集德國杜塞朵夫，接力合演透過舞譜重現的全本《薪傳》。

舞譜記錄工作工程浩大，記譜人得明確記下舞台上每一瞬間，包括每個舞者的動作、方位，以及群體和音樂的關係。庫克可說是用了將近10年的時間完成90分鐘舞作記錄。

紐約舞譜局的弔念訃文，也特別讚賞他《薪傳》舞譜，提及斯人已逝，但舞作因舞譜而得以流傳。庫克原籍澳洲，在紐約茱莉亞學院舞蹈系畢業後，於美澳兩國演出、教學、導演、記譜，也曾任教於紐約州的瓦薩學院。1996年以榮譽退休教授的身份退休，仍活躍與紐約舞蹈界和舞譜界，今年1月17日在住家因意外離世，享年89歲。