秘魯當局今天表示，南部地區發生山崩，造成至少15人喪命、20人受傷、2人失蹤，傷亡人數恐怕還會繼續攀升。
秘魯全國民防組織（National Institute of Civil Defense）說：「截至目前，死亡人數已經增至15人。」
法新社報導，由於持續降下暴雨，秘魯第2大城阿雷基帕（Arequipa）5日開始出現土石流。
災情最嚴重的4個村落位於尼可拉斯．瓦卡塞爾（Nicolas Valcarcel）地區。阿雷基帕省長桑傑士（Rohel Sanchez）告訴秘魯電視台 Canal N，「這4處的情況真的很糟」。
桑傑士表示，事發之際，有礦工在這些村落附近的山丘上工作，他們很有可能被土石沖走。
據桑傑士所言，阿雷基帕地區約有1萬2000名災民，有些人家園被毀，有些則是在其他方面受到影響。
阿雷基帕官員已要求利馬當局宣布該地區進入緊急狀態。
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