葉倫接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」節目訪問指出，「當就業市場有50萬個工作，失業率降至逾50年低點時，你不會陷入衰退。」

她說，「我看到的情況是，通膨正在大幅下滑而且經濟仍強勁。」

葉倫提到，目前通膨仍然太高，但過去6個月已經降低，不隨著拜登政府祭出調降汽油和處方藥成本等多項措施，接下來通膨還會再降。