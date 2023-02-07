葉倫接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」節目訪問指出，「當就業市場有50萬個工作，失業率降至逾50年低點時，你不會陷入衰退。」
她說，「我看到的情況是，通膨正在大幅下滑而且經濟仍強勁。」
葉倫提到，目前通膨仍然太高，但過去6個月已經降低，不隨著拜登政府祭出調降汽油和處方藥成本等多項措施，接下來通膨還會再降。
美國財長葉倫6日（周一）表示，以目前就業市場來看，失業率位於53年低點，通膨明顯下降，經濟依舊強勁，美國應該不會出現衰退。
葉倫接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」節目訪問指出，「當就業市場有50萬個工作，失業率降至逾50年低點時，你不會陷入衰退。」
她說，「我看到的情況是，通膨正在大幅下滑而且經濟仍強勁。」
葉倫提到，目前通膨仍然太高，但過去6個月已經降低，不隨著拜登政府祭出調降汽油和處方藥成本等多項措施，接下來通膨還會再降。
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