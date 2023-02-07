進超商搶米酒大搖大擺離開，酒醉男為27元吃官司。

北市何姓男子常在酒後到超商鬧事，去年5月，他又醉醺醺拿著米酒到櫃檯結帳，店員見他渾身酒氣，擔心他再喝下去又會來亂，直接拒絕賣酒給他，但何男竟拿著整瓶米酒，用「七爺八爺」姿勢走路離去，並未留下分文，士林地檢署依搶奪罪提起公訴。

45歲何男，去年5月20日下午4時許，進入陽明山格致路一間超商內，手上拿著一瓶價值27元的米酒走到櫃檯，店員早知他酒後無法控制自己的行為，先揮手示意不願結帳，並告訴他，如果堅持要拿走米酒，將會報警處理，何男仍不予理會直接離去。

但何男被捕卻辯稱，除了27元的米酒外，還買了50元的遊戲點數，在櫃檯上放了77元，並稱女店員要請他喝酒。檢警勘驗監視器，發現店員已表達不願交易，他卻直接將米酒拿走，桌上也未見任何硬幣，認定他涉犯搶奪罪，檢察官依法起訴。

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