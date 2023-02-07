38歲美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及穠纖合度身材，加上長相神似名模洪曉蕾，成為新聞台的收視保證，被網友封為「主播界洪曉蕾」。近日，高毓璘曬出自己幼稚園時候的照片，小時候的裝扮讓她自誇：「根本華燈初上的始祖！」

正妹主播高毓璘昨曬出一張兒時照片，表示：「生日前夕來個舊照回顧，常常覺得身為獨生女真的很好」，要大家看她的穿搭，「上個幼稚園，不知道是去學習還是走秀？那個澎袖、那個編髮，根本華燈初上的始祖」，她也透露「每次學校外賓來訪、拍照都有我的份」

高毓璘加碼曬出一張幼稚園領獎照，只見她穿著格紋裙，搭配同樣花紋的黑絲襪，腳上踩著亮晶晶的黑皮鞋，模樣圓潤可愛，她也半是自嘲半是自豪寫道：「小時候胖嘟嘟黑嚕嚕～領的獎會不會是最佳服裝儀容。」

此文一出，網友們也紛紛讚美，「從小笑容就是如此甜美」、「原來是學妹呀！也是我兒子的學姐，再興都出高顏值」、「好華麗的澎袖」、「正所謂女大180變」、「從小開始就是顏值擔當。」