情人節即將到來，價格親民的珠寶飾品品牌推出情人節新品，不論是送禮或是自用，都是最佳選擇。丹麥國際珠寶品牌Pandora主打愛心、鎖扣等情人節意象的串飾，串起一連串的愛意；Swarovski則邀請吳卓源示範浪漫粉紅的Volta系列飾品，可愛的緞帶和愛心，勾勒浪漫氛圍。

Pandora推出象徵永恆愛意的串飾，封存每個浪漫時刻。（Pandora提供）

Pandora的Moments系列將經典的掛鎖與鑰匙元素融入設計當中，以情鎖代表永恆止愛愛意，可說是最佳的定情信物，其中黑色琺瑯的鍍玫瑰金「Love」掛鎖吊飾，低調而有個性，鑰匙配掛鎖的設計結合豐富的心形細節，更添浪漫氣息，搭配Pandora Moments粒紋手鍊及項鍊，「鍊」與「戀」同音，心形鍊釦飾以無限符號，代表海枯石爛、此情不渝。

Swarovski在情人節邀請有「鄉民老婆」之稱的R&B女神Julia吳卓源拍攝形象大片，吳卓源身穿白色馬甲搭配粉紅迷你裙，風格個性甜美，詮釋情人節Volta系列飾品，明亮閃爍的Volt系列以緞帶為靈感，細緻優雅的蝴蝶結，光彩四射的立體心形，精湛的巧思幻化為愛的寓意與象徵。

Pandora雙色明亮之心吊飾，2480元。（Pandora提供）