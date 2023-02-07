台中24歲田姓男子7日凌晨酒駕，行經北區雙十路與精武路口時，竟失控撞上分隔島，導致田男頭部輕傷、自行就醫；警方將其依公共危險罪移送法辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

自撞畫面曝光！24歲男凌晨酒駕自撞分隔島車頭全毀

台中24歲田姓男子7日凌晨駕駛黑色轎車，行經北區雙十路與精武路口時，竟失控自撞分隔島，導致田男頭部輕傷、自行就醫；據了解，警方獲報迅速派遣警力趕抵，同時調閱路口監視器追查田男到案，對田男實施酒測發現，田男酒測值超標，將其依公共危險罪移送法辦。

台中市政府警察局第二分局於7日凌晨3時18分接獲民眾報案，稱北區雙十路與精武路口有部自小客車自撞安全島，警方迅速派遣警力趕抵，並依規定進行繪測，同步調閱路口監視器還原事故發生經過。

據了解，當時24歲田男駕駛黑色轎車，沿精武路往一中街行駛，其前車頭自撞精武路中央分隔島肇事，造成車頭毀損嚴重，田男頭部也受了傷，但他已自行就醫，詳細肇事原因轉交通警察大隊進一步分析。另，警方針對田男進行酒測，發現田男酒測呼氣值明顯超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中市警二分局分局長楊川指出，為落實防制酒駕政策，中警二分局111年度已取締730件酒駕案件，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。

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