女星隋棠今（7）日被爆出放任小孩在凌晨製造噪音，且經多次勸說無用，甚至還被嗆聲「你們就跟著早點起床囉」，無計可施的鄰居只好委託律師處理，據悉，隋棠是在2021年搬進新家，她曾經也在臉書中分享多張家中裝潢時的照片，當中可見旋轉樓梯及空中花園，奢華程度相當驚人。

隋棠2021年曾在臉書透露新家裝潢進度，之後更時常分享新家美照，當中可見他們裝修了座空中花園，中間更種下一顆大櫻花樹以及各種花草，一旁也做出白色石椅，而屋內為樓中樓挑高設計，一進門更可發現純白旋轉樓梯，整體裝潢風格優雅大器，猶如偶像劇般的場景，另外，2樓相當寬敞甚至還設置大型溜滑梯，給予孩子足夠的玩耍室內風格走的風格。

隋棠屋內為樓中樓挑高設計，進門更可見純白旋轉樓梯。（圖／隋棠臉書）

二樓空間寬廣，屋外也裝修空中花園。（圖／隋棠臉書）

如今才搬到新家不久隋棠夫婦卻遭鄰居控訴，放任小孩在凌晨嬉戲吵鬧，根據《鏡周刊》報導，A先生提到由於隋棠家樓梯採鏤空設計，加上近30年的屋齡屬鋼筋混凝土建物，地板厚度只有12公分，所以小孩在此玩樂容易造成巨大的聲響。

起初鄰居A先生妻子遇到隋棠時有向她反應，怎料她竟回：「你們就跟著早點起床囉！」之後A先生雖有找上隋棠老公並提出做法，並承諾幫忙負擔隔音墊等設備費用，但隋棠老公看到訊息後，卻以英文反控A先生所述並非事實，且若A先生再騷擾也不排除採取進一步行動，對此，隋棠經紀人表示現在也還在了解狀況當中，如有任何消息會再進一步回覆。