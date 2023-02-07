幣安發言人表示，自2月8日起幣安將暫停美元銀行轉帳服務。幣安則表示公司會直接通知受影響的客戶，「每月約只有0.01%的活躍用戶使用美元銀行轉帳」，「我們將盡快重啟服務」。

幣安旗下正受到美國財政部金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network）監管的Binance US在推特上表示，該公司不會受到暫停美元存提款服務的影響。因此，此項措施僅適用於以美元進行轉帳的非美國客戶。

根據Arkham Intelligence的數據，在幣安宣布這項決定後，其加密錢包的資金流出暴增，數百萬枚tether、USDC等與美元掛鉤的穩定幣流向競爭對手的交易所或個人錢包。

根據DefiLlama的數據，幣安這一天淨流出逾1.72億美元。但Arkham表示，這對一家加密資產達422億美元的公司而言，這個流出量微不足道。

幣安發言人表示，淨存款仍然相當雄厚。當價格就像我們上周看到的那樣在大漲後開始趨於平穩時，隨著一些用戶獲利了結，資金外流總是會增加。

今年1月比特幣價格上漲逾38%，創下2021年10月以來最大單月漲幅。

目前幣安的交易代幣BNB幾乎沒有受到影響，仍持穩在約328美元。