炸寒單和神明遶境是台東元宵活動的亮點，藉由炮炸寒單爺，希望能趕走瘟疫，祈求全民平安，度過災厄，吸引上萬遊客朝聖，部立台東醫院急診醫師黃京葦日前表示，很多人不知道寒單爺也是一般人，炸傷後都來掛急診，整個急診室都是炸藥味。

台東元宵節炸寒單活動4日起連炸3天。（資料照 莊哲權攝）

因疫情停辦兩年的台東元宵節炸寒單活動，今年恢復舉行，從農曆正月14到16日（2月4到6日）連續3天狂炸26場，台東炸寒單爺是由乩身迎接寒單爺附身後，由6位肉身寒單僅穿著紅色短褲輪番站上神轎 ，打赤膊接受炮火洗禮。

急診醫師黃京葦近日在IG限時動態發文，表示之前有學長預告炸寒單很特別，包括她在內，很多人都不知道寒單爺就是一般人，為了還願、祈願或想體驗，所以參加炸寒單，炸傷後很痛都會來急診治療，「整個急診室都是炸藥味」。

急診醫師黃京葦表示，很多人不知道其實寒單爺就是一般人，炸傷後都來掛急診。(翻攝自黃京葦IG)

黃京葦表示，每個寒單爺接受炮火洗禮後來到急診室，都要先去沖澡，經診斷都是四肢跟胸、腹、背被炸傷，直呼台東的醫院過年班實在太精彩。