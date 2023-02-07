香港特首李家超正在中東訪問，署理行政長官陳國基今出席行政會議前表示，香港與大陸昨日首日全面通關，有28萬人次出入境，北上南下各佔一半，其中最多人使用的是羅湖口岸，有6.4萬人，其次是落馬洲支線口岸，有5.4萬人，至於港珠澳大橋及深圳灣口岸各佔3.3萬及3萬人次。

陳國基表示，昨日視察羅湖口岸，整體運作良好，旅客過關有秩序。政府會密切留意通關情況，尤其是周末人流較多，已經指示有關部門做好運輸配套，協助旅客填寫健康申報等。明日跨境學童會經口岸上課，首階段先讓中學生跨境回校，已經安排特別櫃台協助他們過關，讓他們出入境更方便。

他指出，蓮塘／香園圍口岸開通初期，使用量會較少，隨著市民對口岸認識加深，過關人數會一直增加。市民駕車可直達蓮塘／香園圍口岸，較坐車到羅湖便宜，相信將來會成為受歡迎的口岸。至於會否取消入境內地人士的健康申報，陳國基表示，一路有和內地部門商討，優化申報機制甚至取消，但要顧及內地公共衛生的考慮，已經做了很多配套工作，但無法為取消申報定下時間表。

陳國基強調，一直有檢討疫情，雖然香港已放寬大部分社交距離措施，不過疫情尚未完結，政府有計劃逐步減少檢測中心的數目，相信不會在短時間關閉所有檢測中心。