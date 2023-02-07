大陸中央紀委國家監委網站7日通報，大陸各級紀檢監察機關2022年堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的理念，嚴肅查處以案謀私、串通包庇、跑風漏氣等凸出問題，從嚴懲治系統內的腐敗分子，堅決防治「燈下黑」。

據統計，大陸全國紀檢監察機關去年共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映2.21萬件次，處置涉及紀檢監察幹部問題線索1.72萬件，談話函詢紀檢監察幹部7000餘件次，對紀檢監察幹部立案2200餘件，處分2300餘人，移送司法機關110人。其中，處分廳局級及以上幹部77人、縣處級幹部460餘人。

大陸全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育幫助和處理紀檢監察幹部1.79萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助1.54萬人次，運用第二種形態處理2000餘人次，運用第三種形態處理330餘人次，運用第四種形態處理161人。

據指出，大陸紀檢監察機關監督執紀「四種形態」具體指：.首先，黨內關係要正常化，要經常開展批評與自我批評，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態。第二：黨紀輕處分，組織上要做到大多數。既要管好關鍵點，又要管好全域。第三，對嚴重違紀的人進行嚴厲處罰和重大職務調整的應該是少數。第四種類型：只對極少數嚴重違紀和涉嫌違法的行為進行審查。