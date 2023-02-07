個資外洩事件頻傳，繼iRent之後，格上租車也傳出資安疑慮，引發外界熱議，朝野立委認為，公私部門對個資保護或外洩的處置不足，呼籲新內閣盡速成立「個資獨立專責機關」。對此，行政院長陳建仁表達強力關注，並責成副院長兼資安長鄭文燦，於本周就人民資安與資安保護機制邀集各部會討論，適時向國人報告政策方向。

民進黨、時代力量的立委昨召開記者會，呼籲政府盡快成立個資獨立專責保護機關。民進黨立委賴品妤表示，目前在於個資保護上最大的爭點為《個資法》由各目的主管機關主責，但光監督非公務機關個資的中央二級部會就有20個；衍生出監督單位不同，權責不清互踢皮球狀況。

時代力量立委邱顯智表示，《個資法》立法至今，政府沒有指定專責機關，給予專業的人力，事前給予明確的個資保護指引，事後給予明確的處理原則，這才是各目的事業主管機關對於外洩事件處置缺乏專業、流於形式的根本原因，新內閣應負起責任。

對此，行政院發言人陳宗彥表示，關於民間企業遭駭客入侵導致客戶個資外洩一事，陳健仁表達強烈關注，並責成鄭文燦於本周就人民個資安全與資安保護機制議題邀集各相關部會進行討論，並適時向國人報告後續資安保護政策方向，保障人民的個人資料安全。