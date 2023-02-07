據美國之音報導，白宮發言人美東時間6日表示，在擊落中國大陸偵察氣球後，美國將繼續保持與中國大陸的溝通管道，「北京想要什麼樣的美中關係，取決於中方。」

在周一的白宮例行記者會上，有記者提問，在上星期發生了氣球飛越美國事件後，美國行政當局官員表示，美國官員與中國大陸官員進行了溝通，詳細說明了為什麼擊落氣球的理由，記者問道，白宮認為美中關係下一步將怎樣走？

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）回答：「我們的對華方式一直是挺明確的，我們一直對此有著非常、非常明確的表示。我們將繼續保持冷靜、堅決和務實。這不會改變我們今後的對華關係的做法以及在我們走出此事之際的外交對話。總統一直明確表示，我們一直並將繼續保持與中國溝通管道的開放。」

她接著說，國務卿布林肯和國安顧問蘇利文以及其他很多人繼續保持著這些對話，特別是在上周之後。她說：「事實上，就像我提到的那樣，就他們的偵察氣球有過多層級的交談，而且在我們採取行動擊落氣球後，再次與中國直接溝通。所以，再次要說的是，多條溝通管道將會繼續下去。」

尚皮耶批評中國大陸政府行事不負責任。她對記者說：「我們相信，中國不責任的行為讓美國人和世界都能清楚看到。不僅如此，同時還看到有第二個中華人民共和國的氣球飛越拉丁美洲。這件事你們都報導了。」

她接著說：「要由中國來展示它是如何重視自己的言辭，也就是自己是負責任的國家，以及希望在總統最近與習主席會晤的基礎上加以發展。所以，要由中國來想清楚他們想要什麼樣的關係。」

在發生中國大陸偵察氣球飛越美國事件後，美國國務卿布林肯延後了即將開始的北京之行，那將是2018年以來美國國務卿首次訪問中國大陸。尚皮耶強調，訪問計畫只是延後，而不是取消。

她說：「布林肯國務卿的確延後了他的訪問。這不是取消。當時機許可時，我們將恢復訪問計畫。但是再次要說的是，這不會改變我們正在試圖做的事情，不會改變我們對華關係的舉措。這取決於他們。」

中國大陸外交部聲稱，這個氣球是「民用性質」的飛艇，用於「氣象等科研」，是偏離預定航向，誤入美國領空，並指責說，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。」

拜登總統預定當地時間周二對國會兩院聯席會議發表國情諮文演說。白宮發言人尚皮耶不願意提前披露拜登在國情諮文中將在多大程度上談及氣球事件以及美中關係，但是她說：這種演說的話題一向包括「外交政策」。