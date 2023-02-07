1.2022年籌資活動依然強勁。受到美國創紀錄的籌資活動和歐洲非常強勁的籌資活動推動影響，2022年是全球籌資活動第三高的紀錄。亞洲的籌資活動則截然相反，連續第四年下降，甚至降至2014年以來的最低水平。全球創投基金的數量雖大幅減少，平均基金規模則大幅增長，這樣的變化反映出資金係往具有長期成功記錄的成熟基金靠攏，而不是首次投資的基金。

2.隨著新創企業保留現金和創投關注獲利能力，削減成本（cost-cutting）成為一個關鍵的優先事項。2022年第四季度，眾多全球科技公司宣布裁員和減少房地產投資等重大的成本削減措施。在創投市場，這類行動在本季度成為常態，因為新創企業需努力保存現金以推遲新一輪融資，並面對投資者要求提高效率的壓力， 削減成本的成為優先順序並持續擴展到各行各業的企業。B2B和企業生產力解決方案-已經是創投投資的重點領域可能在未來幾個季度繼續獲得資金動力，因為企業和更成熟的新創企業都在尋找方法以簡化營運模式、提高生產效率，並從有限成本中獲取更高價值。

3.能源行業是全球創投都關注的熱門產業。2022年，全球創投對任何能源相關服務的興趣都持續增溫，部分原因來自許多政府也開始優先考慮能源部門的獨立運營，以及在能源成本大幅飆升的環境下，許多公司開始思考替代能源和提高能源效率的方法。在2022年第四季度，能源是創投關注的一個非常熱門的行業，能源相關子行業吸引了大量投資，例如替代能源汽車、電池技術以及替代發電和配電技術，此外，包括乾凈科技和ESG相關解決方案也引起了創投的濃厚興趣。

4.FTX跌落神壇後，以加密貨幣為主軸的投資受到嚴格審查。2022年第四季度後半，總部位於美洲的FTX宣布破產，使得以加密貨幣為重點投資的創投和投資者進行大量的盡職調查和審查，並在許多地區呼籲監管部門要加強監管措施；由數位資金支持的高估值新創企業突然倒閉，將可能會對創投市場引發連鎖反應——許多創投預計將重新評估他們的盡職調查和投資決策，不僅是對加密新創的投資，對更廣泛的加密科技基礎投資上也是如此。市場上以加密貨幣為主軸的新創企業預計也會感受到巨大的壓力，必須證明他們的商業案例和價值，因為創投對他們的投資變得更加謹慎；接下來的幾個季度可能會看到該領域出現洗牌現象，原因是不太成熟加密貨幣新創將無法繼續生存。

5.由於IPO市場仍然冷清且估值暴跌，獨角獸公司面臨巨大壓力。2022年包括美洲、歐洲和亞洲大部分地區在內，有鑑於充滿挑戰的資本市場條件，由創投投資支持的新創企業的IPO活動顯著停滯，中國是一個主要例外，可能原因是其資本市場與美國的關聯較低。IPO機會的缺乏讓許多獨角獸公司舉步維艱，尤其是已經計劃出場的獨角獸。2022年第四季度，許多獨角獸解雇了大量員工，減少了他們的房地產投資，並採取了其他降低成本的措施，以達到保存現金及提高獲利的目標，並推延籌資的進度，避免在估值下調的大環境中受傷。