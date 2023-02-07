武陵櫻花季登場！今年櫻花祭從今（7）日持續至2月28日，共計22日，並涵蓋整個228連假；由於花季期間武陵農場有限制進場人數，且若無場內住宿通行證或已預約團客通行證，一律得搭乘公共運輸前往。目前賞櫻專車仍有餘票，民眾可多加利用。

武陵農場素有「櫻花博物館」美譽，栽種有特有品種「粉紅佳人」1萬7千多株，是全台種植規模最大的粉紅色櫻花。公路總局表示，花季期間武陵農場每日限制6000人進場，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊分為團體及搭乘公共運輸遊客，平日團體票限1600人、搭乘公共運輸遊客限2600人入場；假日團體票限1000人、搭乘公共運輸遊客限3200人入場。櫻花季期間中124線無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入，只能搭公共運輸前往。

公路總局提醒賞花民眾，台7甲線思源至梨山路段45k-74k屬單車道路段，其中45k-55k（思源-過中124線路口）路邊於櫻花季期間禁止臨時停車，並加強取締違規拖吊；另四季至思源（24k-45k）易發生濃霧，開車民眾須小心駕駛，下坡路段須用低速檔，切勿超速。

一日遊公共運輸部分，國光客運有【台北車站－武陵農場】、【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】等5條路線；豐原客運有【梨山－武陵農場】等1條路線，各路線車票皆已開放預售，各轉運站（除三星外）亦提供現場售票服務。

國光客運表示，今年繼續維持零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元，十分經濟實惠。