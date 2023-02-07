第13屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」，2月2日在台東縣台東豐里國小盛大開踢，32支隊伍進行為期4天、超過100場比賽，2月5日賽事順利落幕，台南市東門城足球俱樂部勇奪男生組冠軍、台北市TCLS樂活足球俱樂部笑納女生組冠軍。

考量國內女子足球運動的競賽場次較少，基層選手實戰機會有限，今年旭村盃為促進女足發展，特別在暌違12年後，再度開放女生組賽事，邀請8支U13的女生隊伍參與5人制競賽，提供足球女將們更多切磋球技的舞台，同時，採8人制的男生組，則有24支隊伍參賽，其中不乏2022年全國學童盃六年級學校組和公開組前五強的隊伍。

在賽會最後一天賽程，率先登場的女生組決賽，台北市TCLS樂活足球俱樂部迎戰新北市自強國小，兩隊戰力不相上下，正規賽踢完以2比2平手，要在最刺激的PK環節分勝負TCLS樂活隊展現強大的心理素質，先是由本屆賽會攻進10球的邱晨瑄，率先進球穩定軍心，隨後守門員江庭安更成功擋下對方兩球，助隊以4比3登上后座，邱晨瑄、江庭安也分別奪下金靴獎及金手套獎的個人殊榮，成為本屆旭村盃最大贏家。

至於壓軸登場的男生組決賽，台南市東門城靠著團隊旺盛的進攻火力，於上半場就拉開差距，終場以4比2輕取高雄小惡魔，奪下冠軍寶座。

台東縣縣長饒慶鈴、台東市市長陳銘風、國泰世華銀行基金會董事長李明賢都到場為小球員加油，除了以球會友、切磋球技，競賽期間大會不僅要求與會者使用環保餐具、自行洗碗、不得使用寶特瓶、一次性便當盒等免洗餐具，同時亦必須維持環境整潔，實施垃圾、廚餘分類，打造「無痕球場」，讓小球員們在比賽之餘，也能培養響應環保、愛惜地球的觀念。

國泰世華銀行基金會本著關懷弱勢、協助偏鄉孩童的理念，並盼能為台灣培育世界頂尖好手，已連續7年贊助旭村盃，國泰世華銀行基金會董事長李明賢提到，基金會樂於做孩子們的體育推手，期許小球員們藉由運動培養自律的好習慣，進而發揮所長，踢出屬於自己未來的無限可能，而國泰世華銀行基金會《大樹計畫-體育贊助》計劃，自2014年起已贊助117支體育隊伍、10場運動賽事，合計補助費用達新台幣1300萬，盼透過體育課程陪伴學童培養自律與團隊精神，並能在競爭中發掘自我、提升自信。