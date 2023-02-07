世新大學去年11月以性別研究所「不賺錢」為由，意圖讓其停招，引起社會關注，但最後在教育部決定補助下，免去了停招的命運。不過性別所反停招小組今天開記者會指控，世新校方從未掩飾以做生意開店的賺賠邏輯辦教育，呈現了台灣高教崩壞的一角。

農曆年之前，教育部決議踐行推動性別平等的國家重大政策，補助國內全部三個性別研究所。在此基礎上，教育部、世新校方、世新性別所達成共識，由教育部補助世新性別所一半以上所需的經費，世新校方同意維持世新性別所維持獨立所身分。

反停招小組之前徵集個人和團體連署反對世新性別所停招，截至目前已有1700餘個連署支持。雖然世新性別所已免於停招，但反停招小組說，擔心教育部對於世新性別所的補助會不會只是曇花一現？會不會只是幾年的續命政策而已？

反停招小組進一步指出，這次世新性別所面臨停招事件，只是高教體制崩壞下的冰山一角，當整個高教體制非以重視教育品質及對於諸多重要學術研究的重視，而是被迫以市場化的邏輯來運作，這樣只會讓教育淪為商品、讓許多重要知識淪為論斤秤兩的貨物。

婦女新知培力部主任陳逸強調，長遠並穩定培育性別人才是相當重要的事情，他們將持續關注政府對於性別研究所的資源挹注，是長期穩定還是只是短暫性。

立委王婉諭呼籲教育部，在實質以經費支持各校性別所發展的同時，必須善盡監督之責，確保經費用於系所存續及性別研究發展的刀口上，而非被學校挪用他務。她以前原能會主委謝曉星性騷擾一案作為反思，說明性別平等教育與研究的重要性。

高教工會組織部主任林柏儀特別強調私校公共化的問題，呼籲世新大學應加入公益董事與教職員生董事，監督學校正常發展。他呼籲教育部應以世新大學性別所案例為示範通盤改革，並推動修改私立學校法相關修法。