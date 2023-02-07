70歲老戲骨李立群去年從上海返台，宣布將退休養老，但不忘透過社群網站和粉絲互動，近日，他搭上大陸電視劇熱潮，分享最近知道《狂飆》很火紅，但不小心把男主角之一的張頌文講成了張碩之，引來大批粉絲圍剿，對此，他也急忙留言道歉：「張頌文，不好意思說成了頌之」。

李立群過去在大陸發展，作品無數，去年因上海封城開始玩抖音，無意間引來一大票粉絲追蹤爆紅，使他過去的言論也被挖出來，最近一段他上《金星秀》的片段被挖出，主持人金星好奇問他台灣跟大陸的演員最大的差異在哪裡？他回應：「我總覺得大陸的演員演起戲來，給人的感覺學習的色彩比較重，那麼港澳台的演員看起來生活的味道比較重」。

李立群談兩岸演員差異。（圖／翻攝自乘風破浪420微博）

李立群進一步表示，不是說哪一種比較好或比較壞，如果你是學習色彩很重的演員，如果你學到家了，那依然是高手；另一方面，如果取材於生活，看起來好像很自然，但深度不夠，還是要加油，道出了他多年來的觀察。近來，由張譯、張頌文、李一桐主演的《狂飆》人氣很旺，李立群也錄了影片分享感想，但因不慎說錯張頌文的名字，引來網友酸他蹭熱度，對此，他不僅發文道歉，也錄影片再次表示抱歉。

李立群發文道歉。（圖／翻攝自微博）

片中李立群尷尬大笑表示不小心念錯張頌文的名字，「要趕快更正，我還沒看他表演，但我看了一點抖音裡面他的一部分」，並說：「反正演員的一生是不可能箭無虛發的」，「我們非常高興社會上能有一個大家都喜歡看的戲」，並祝福張頌文百尺竿頭、更進一步，自嘲：「別學我，我是不挑戲、不等戲的」，也說出現了一個好演員、一個好戲，全社會在熱烈談論，這是很快樂的事情，也透露：「老頭退休了，剛剛還有個戲找我，大陸的，我又婉拒掉，我連往經紀人那兒送都沒送，退休了就退休了，在家門口演演戲就算了」，意指現在已經無心去大陸工作。