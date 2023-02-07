國民黨主席朱立倫今天參加台東縣黨部新春團拜時表示，副主席夏立言即將訪問中國大陸，是要解決鳳梨釋迦等農漁經貿問題，讓民眾過好日子，沒有一絲政治考量，國民黨堅持走對的路，民進黨只會不斷的抹紅、抹黑。

國民黨主席朱立倫今天參加台東縣黨部新春團拜。（莊哲權攝）

朱立倫今天由祕書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴、台東縣黨部主委吳秀華等人陪同參加台東新春團拜。

朱立倫說，國民黨去年選舉打了一場漂亮的仗，展現國民黨為人民拚好日子的決心，夏立言明天將訪問中國大陸，對台東鄉親來講，釋迦等農漁業品，及台灣的很多產業，因兩岸經貿密切，需要溝通交流，來解決問題，國民黨就是秉持這決心在做事，沒有為個人，也沒有為一黨利益 。

朱立倫強調，明年的總統、立法委員選舉，國民黨堅持走對的路，提對的人，走對的路就是愛台灣，為百姓解決問題，提對的人就是中道、理性、穩健、實實在在做事情的人。他強調，國民黨要團結一致，無私無我，以大局為重，明年把總統、立委贏回來。