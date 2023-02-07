燦坤也是擁有全台最多蘋果(Apple)銷售據點的3C通路，燦坤於上周已啟動一年一度的「燦坤獨家Apple Day」，指定款iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch等最齊全的品項，均有獨家下殺活動。國際兩大3C品牌助陣，加上燦坤開工發紅包，「錢兔似錦」檔期剩兩天，燦坤開春專寵會員不手軟，積極搶攻開工、開學季商機，更有政府補助節能家電汰舊換新政策，皆可望推升燦坤新春業績。

新發布的最高規機種Galaxy S23 Ultra搭載2億超高畫素主鏡，完勝超明亮夜幕攝影；S23系列執行運算效能更上巔峰，極致滿足創作者和遊戲玩家的行動體驗。

號稱手機界單眼的S系列新旗艦機，自2月7日至2月19日限時11天預購期間，燦坤集合多重優惠推出獨家「鴻兔大燦包」，最高現金優惠上看8萬元；另加碼發起購機抽平板活動，3月底前憑發票參加抽獎，還有機會免費帶走SAMSUNG Tab S8+ WIFI 粉霧金鍵盤套裝組。

3C通路龍頭燦坤年後第一檔優惠活動「錢兔似錦」登場，全館指定商品下殺8折起，還有新春限定「兔錢券」加碼送，累積最高可現折3000元，優惠活動自2月1日起至2月9日止，其中，燦坤搶搭開工、開學換新機潮，趁機升級電子配備，工作學習精神、消費也精省，燦坤全館筆電53折起。