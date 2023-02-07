英國零售商協會(BRC)說，英國一月的零售支出為年增4.2%，弱於12月的增加6.9%，顯示在高通膨之下，銷量的下滑。

與BRC共同負責該調查的KPMG零售主管Paul Martin說，隨著我們進入消費者艱難時刻，零售業的短期前景仍充滿挑戰。由於最近的升息和公用事業價格上漲，家庭的荷包相對地縮水，我們將持續看到消費者購買行為的轉變。

英國央行在上周為連續第10次升息，利率來到4%的近14年新高水準。央行也表示，已經看到英國經濟在2023年初陷入萎縮。

但是另一份來自巴克萊(Barclays)的調查數據顯示，消費者需求出現部分的增強。

得益於假期旅遊預訂增加66%，以及包括電影阿凡達熱賣的娛樂支出大增21%，巴克萊支付卡在一月的總體支出為年增9.7%。

然而去年1月的新冠疫情管制，也造成比較效應；今年1月寒冷的天氣，也推高了公用事業支出增加45%。

巴克萊的主管Esme Harwood表示：「儘管家庭財務信心略有增強，但在食品雜貨價格通膨不斷上升和電費不斷上漲的背景下，英國民眾顯然仍需要找到辦法，在未來幾個月中管理自己的預算」。