因應電力的演化由「灰電」轉為「綠電」，泓德能源致力於太陽能發電、售電與儲能領域，並搭配搭獨家研發的「TITAN」智慧綠電系統，完備綠電供需，並提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，降低使用綠電的門檻。

泓德能源總經理周仕昌指出，公司今年太陽能光電EPC工程開工量約300MW，較去年200MW成長，其中約有7~8成為漁電共生類型，少部分為地面行；儲能開工量則有400MW，也遠高於去年同期。在儲能的目標上，泓德能源期望成為台灣最大的儲能公司，預估明年的儲能開工量仍將有400MW的建置規畫。1MW儲能設備的建置約4000~5000萬元的資本支出，估今年儲能建置資本支出約180億元，資金取得來自於銀行融資以及壽險專案資金等。

泓德能源未來5年自有案場規畫儲備完善，並鎖定漁電共生市場開發，已掌握1.5GW的太陽能案場開發權力；而在儲能案場，目前擁有近600MW AFC輔助服務儲能項目開發權利，且另有400MW洽談中。

泓德能源的同業包括森崴能源(6806)、台汽電(8926)綠能、開陽投控(6839)、雲豹能源(6869)；售電主要客戶則有台灣大(3045)集團、玉山金(2884)、湯淺電池等。