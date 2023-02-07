受惠大建設不斷興建，國產1月的混凝土出貨量達到43.15萬立方米，平均日出貨量達到顛峰的2萬多立方米，較前一月已經是大旺季的1萬7千多立方米，出貨增幅更是可觀，呈現「旺季加旺」的現象。

國產建材太平廠日前正式舉辦營運啟動典禮，加入大台中的市場布局，未來該廠在大台中的東區域，可望與西區域的台中廠、以及西北區域的大雅廠，形成最佳營運鐵三角，讓國產建材更具通路經營優勢。

被喻為「北市最美地標」的台北流行音樂中心，其中有如發光水晶體的南基地產業區，因主體結構採用國產建材實業品牌高端混凝土，建築造型特殊、施工難度高，剛榮獲台灣混凝土學會頒發「2022混凝土工程優良獎」，這也是國產建材實業連續四屆雙年度獲獎，呈現國產建材實業創新研發的硬實力，這項硬實力不僅如此，榮獲2022年度最佳建築獎的4項作品，便有造型獨特的巨大機械全球營運總部等3項獲獎指標美建築，其主體結構混凝土都是由國產建材實業各區域的廠區所供應。