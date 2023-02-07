台灣美國商會今天發布「2023年商業景氣調查報告」，有88％的會員計畫在台擴大投資。但報告中也指出，會員對於法規監理滿意度、銀行系統等，都認為需要加強；此外，能源部分，會員也希望政府在未來將能源充足作為施政首要部分。

根據調查結果顯示，71％的美國商會會員對台灣來年的經濟充滿信心，有近八成(79％)的會員對於未來三年的經濟前景保持樂觀態度，並有85％的受訪者對未來三年的經濟成長空間充滿信心。報告也顯示，人力資源也成為會員的關注焦點，有60％的會員計畫在2023年針對人才招募與發展持續投資。

而調查結果也顯示，商會成員對於台灣的監理環境滿意度相比去年均明顯下降，46％的受訪者認為，台灣的法規需要根據社會與經濟需求與時俱進，並有34％的受訪者認為法規和政策是最需改善的領域，另有43％的受訪者對於政府各部門解釋法規的不一致性深感困擾。

而為配合台灣實現2050的淨零碳排目標，56％的會員公司已經正式承諾落實淨零碳排、使用100％的再生能源，但有67％的受訪者擔心，是否有足夠的綠色能源供應？以及有42％的受訪者期望政府能夠將充足的能源列為未來1至3年的主要施政方針。

調查報告也調查如何讓台灣變成更好的投資環境？會員指出，對於外國商務人士的工作機會、空氣品質、建築物的品質、銀行系統以及道路安全都是還可以再改進的部分，台灣美國商會會長施立成特別提及，會員認為銀行系統可以更像新加坡或是香港的模式。

施立成說，此次調查結果反映商會的一貫立場，即台灣面臨當前更具挑戰性的競爭環境，極需要加快經濟改革步伐，並擴大國際經濟參與，才能建立韌性與繁榮。