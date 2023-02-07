為因應中國軍事威脅，中科院加速量產各型國產飛彈量產，軍方官員指出，中科院為量產各型飛彈，開出16條生產線，去年飛彈總產量合計逾800枚，是中科院飛彈產能高峰，預估今年將量產超過1000枚各型飛彈。

國防部編列「海空戰力提升計畫採購特別預算」，委由中科院量產包括劍翔無人攻擊載具、萬劍彈、雄昇飛彈。天弓三型防空飛彈。陸射型與艦射型劍二飛彈、增程型空射劍二飛彈、雄三及增程雄三反艦飛彈等。

軍方官員說，以往中科院著重研發飛彈，現也生產飛彈，為此興建投資興建的量產飛彈廠房，目前各型飛彈的生產線已開到16條；軍方官員指出，中科院過去的飛彈生產線，並非自動化生產，有如半手工型生產線，飛彈產能不高，但自飛彈量產廠房啟用之後，前年各型飛彈已量產逾500枚，去年則超過800枚，對因應中國軍事威脅的戰備及庫儲飛彈需求，有著相當大的助益。

軍方官員說，因量產三軍各型飛彈等訂單，中科院今年營收入預估將達1200億台幣，其中，海空戰力提升特別預算，今年度即計畫採購581.9億元；官員表示，有一段時間，中科院年度預算僅約180億元，如今年營收高達6倍以上。