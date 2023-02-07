10：25，在岸價報6.7770元，離岸價報6.7829元。

法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊預計，短期內人民幣可能繼續貶值，因為中國出口商在人民幣匯率強於6.80元時結匯意願料不高，對匯率的支持因此有限；不過3月人大會議後政策支持力度也可能上一個台階，人民幣仍有升值支撐。

道明證券新興市場策略主管Mitul Kotecha認為，隨著投資組合的資金流入，人民幣兌美元到2023年底料將升至6.55元。

Kotecha在報告中指出，預計未來幾個月投資組合的資金流入將繼續回升，而外國直接投資流入可能略有上升。同時，鑒於美元疲軟以及中國今年經濟前景好轉，預計中國居民非法資本外流不會增加。近年來，中國當局已經封鎖了許多管道的資金流動，令資本外流變得更加困難。

Kotecha估計，中國的貿易和經常帳戶順差將大幅收窄，出口對經濟成長的貢獻可能會小得多。同時，中國出境旅遊增加，意味著服務貿易收支可能顯著惡化，進而削弱經常帳戶。經常帳戶順差下降意味著在岸人民幣將更容易受到熱錢流動的影響。