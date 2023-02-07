國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

「藍營空戰天后」國民黨台北市議員徐巧芯，日前宣布投入台北市松信區立委初選，引爆藍營「青年參戰潮」，包括國民黨議員張斯綱、游淑慧等人紛紛表態進軍立委，這股狂潮也燒到台中。甫以25381票、選區第一高票連任的台中市第11選舉區（東區、南區）議員羅廷瑋，不僅與國民黨台北市前議員羅智強關係友好，曾多次北上力挺助陣，其帥氣長相更被稱為「政壇花美男」，也被點名參選2024立委，迎戰因「線民案」遭綠營退黨、年屆60歲的現任立委黃國書。

徐巧芯大膽挑戰同選區68歲資深立委費鴻泰，吹響藍營「世代交替」號角，多位黨內新生代議員也隨之表態。這把火除了燒遍北部，台中也被點燃。前台中市議會議長張宏年之子、現任台中市議員張彥彤，便在臉書發文直言：「中西東南立委，小羅基層做起。我、張彥彤，唯一支持羅廷瑋。」形同為2024立委之戰發出第一砲。

前台中市議會議長張宏年之子、現任國民黨台中市議員張彥彤，公開力挺羅廷瑋參選2024立委。（圖／截自張彥彤臉書）

台中市第6選舉區（中區、西區、東區、南區）現任立委為黃國書，黃先前因「線民案」得罪新潮流大老，遭退黨、退流（退出新潮流），並承諾不再參選立委。不過，最近不斷有地方人士勸進，據傳黃不再選立委立場鬆動，去年底黃受訪時曾透露：「要不要參選不是自己個人可決定，他理解基層對他有很高期待，但仍要尊重黨中央整體布局。」其未來動向引發關注。

值得注意的是，台中首位青年世代被力拱參戰2024立委的羅廷瑋，不僅跟徐巧芯恰巧都是1989年生，還都是11月出生的天蠍座，且都是選區第一高票連任，兩人同時因出眾外型及空戰能力擁有大批粉絲，掀起熱烈討論，網友紛紛表示對年輕人上陣、世代交替的支持，也讚嘆藍營原來有那麼多「寶藏人才」深藏黨內。

國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）