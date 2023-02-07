2024年總統大選備受各界關注，其中兼任民進黨主席的副總統賴清德，被外界看好有望代表民進黨出戰。對此，前總統陳水扁指出，賴清德面臨著一個還沒被打破的「魔咒」，若一旦打破，將成為全台「第一人」。

陳水扁昨（6）日在網路直播節目《新聞不芹菜》受訪，被主持人黃光芹問到「賴清德未來的挑戰有哪些，是台南的黑金問題？還有哪些考驗須排除？」時，表示黃所提的都是枝枝節節的事，應該要講大數據、大趨勢，而所謂的「魔咒」，是從來沒有副總統，經投票成為總統的，後來成為總統的副總統，如嚴家淦和李登輝，都是透過繼任的方式。

陳水扁接著說，然而，沒有打不破的魔咒、推翻不了的定律，什麼都可以改變，也隨時都可改變。他以賴清德4年前爭取總統提名一事為例，指出當時所有民調都顯示賴贏過蔡，但最後蔡順利連任，直言「連民調都可以改變，什麼不能改變？」

陳水扁指出，若賴清德能打破所謂的「魔咒」，那麼他將會成為第一人，「你說不可能嗎？還是可能打破，但是過去經驗告訴我們，真的是還沒有過」。讓黃光芹聽完後不禁讚嘆，陳水扁「真厲害、是全台灣第1名」，因為此觀點一般人沒有注意到。