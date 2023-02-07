大陸2022年度個稅匯算即將開始，辦理時間為2023年3月1日至6月30日，其中符合退稅條件的人，可以接收到一筆政府退稅款。值得注意的是，根據日前公告的《國家稅務總局關於辦理2022年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》，新增對生活負擔較重的納稅人優先退稅的規定。

據中新網報導，大陸國家稅務總局在解讀中表示，這是在2021年度匯算對「上有老下有小」和看病負擔較重的納稅人優先退稅的基礎上，進一步擴大優先退稅服務範圍。首先針對「下有小」的範圍拓展至填報了3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除的納稅人；二是將2022年度收入降幅較大的納稅人也納入優先退稅服務範圍。

此外，此次也增加3歲以下嬰幼兒照護專項附加扣除、個人養老金等可以在匯算中予以扣除的規定。

至於哪些人需要辦理個稅匯算？根據大陸規定，符合下列情形之一的，納稅人需辦理匯算。第一是已預繳稅額大於匯算應納稅額且申請退稅的；第二則是2022年取得的綜合所得收入超過12萬元（人民幣，下同）且匯算需要補稅金額超過400元的人。