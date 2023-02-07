副總統賴清德（前中）7日上午到佛光山悼念星雲大師，高雄市長陳其邁（前右）陪同。（林瑞益攝）

副總統賴清德7日上午到佛光山悼念星雲大師，賴清德在離去時接受媒體訪問表示，他向星雲大師表達內心由衷的感謝，也希望星雲的理想能繼續留在台灣社會，精神長在，佛法不滅，其功德能夠繼續在社會造福流傳。

星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。賴清德今天到佛光山悼念星雲大師，監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米，以及高雄市議長康裕成、立委劉世芳、邱議瑩、趙天麟、邱志偉等人出席。

賴清德說，星雲大師是民眾景仰的一代大師，在佛光山數十年來推廣人間佛法，也教化社會，並施行公益。不僅讓求道者到達彼岸，也能讓迷途者知返，更是公益的化身，對台灣的影響非常深遠。

賴清德指出，星雲大師驟然離世不僅是佛光山的損失，也是宗教界與台灣的一大損失，國人同感不捨。賴今天特地到場向星雲大師致敬，送他一程，也深深鞠躬，向星雲表達內心由衷的感謝。