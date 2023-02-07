大陸觀察者網7日報導，柬埔寨首相洪森即將於9日至11日訪中，柬埔寨外交部發言人安速強6日點名美國之音，怒斥該媒體故意發表誤導公眾的假新聞，「玩弄骯髒的政治手段」抹黑柬中間的正常交往合作。

據柬埔寨《高棉時報》和《柬中時報》報導，安速強是在6日的記者會上做出的上述表述。

而安速強提到的「假新聞」，指的是美國之音發表於2月4日，題為〈柬埔寨擔心「債務陷阱」，尋求中國更多幫助〉的文章。安速強指，該文揣測柬埔寨首相洪森訪中目的，聲稱洪森此行是為了「尋求貸款，以建設一條連接柬埔寨首都金邊和泰國邊境經濟中心的高速鐵路」。

安速強對此做出三點澄清，並斥責美國之音此報導「歪曲事實且不專業」、記者「素質很低」，是在「玩弄骯髒的政治手段」誤導公眾。

「首先，有關洪森首相下周訪中是『尋求貸款建設高鐵』的說法不實」，安速強指出，「事實是，這個高鐵項目不會得到貸款的支持，而是採取BOT（建設、運營和轉讓）的模式獲取投資」。他強調，洪森首相和多位部長多次表態稱，政府一直嚴格管理外債，優先考慮道路等緊急和必要的基礎設施項目。

安速強隨後聲明：「美國之音的報導不僅不專業，還誤導公眾，為政治目的服務。」

他進一步表示，「不專業」是因為美國之音記者沒有核實消息來源。而此篇報導是美國之音故意為之，也是其記者「素質低下、出於政治原因誤導公眾」的眾多例證之一，「他們故意無視所有這些解釋，繼續在柬中關係中玩弄骯髒的政治」。

最後，安速強稱，柬埔寨再次歡迎各界以BOT模式對該國基建專案進行投資。

中國外交部6日證實，柬埔寨王國首相洪森將於2月9日至11日對中國進行正式訪問。柬埔寨媒體透露，訪問期間，中柬雙方有望推進新合作。

據柬埔寨《最新新聞》6日報導，此次訪問，中柬雙方有望簽約新項目，其中包括金邊-巴域高速公路，這是柬埔寨的第二條高速公路，計畫於2023年開始建設。

柬埔寨《高棉時報》上月報導，洪森在1月14日透露將於2月正式訪問中國。洪森表示，希望此次對中國的訪問能促成更多的合作項目，包括希望中國幫助柬埔寨建設高速鐵路。

《高棉時報》稱，洪森表示，柬中全面戰略合作夥伴關係、命運共同體、一帶一路倡議和鐵桿友誼為兩國全方位、長期合作奠定了堅實基礎。2022 年1月1日生效的《柬中自由貿易協定》進一步促進了柬中兩國之間的貿易與合作。