因關心血癌患者，南藝大助理教授羅禾淋發起「造血幹細胞資料庫創作計畫」，金漫獎漫畫家星期一回收日及作家吳曉樂也以漫畫作品《Have I Found You？》響應，透過漫畫談論建構造血幹細胞資料庫的重要性，三人日前也在台北國際書展現場分享創作過程。

羅禾淋表示，透過文本與漫畫，更能激起大眾的興趣與感動，也能因此認識建置造血幹細胞資料庫的議題，未來也有將故事影視化的計畫，期待透過參加國際影展，讓全球的民眾一起關心這個議題。

吳曉樂表示，為了讓大眾更能產生共鳴，她在創作前閱讀了大量血癌患者的故事，她觀察到，大眾與患者在「孤獨」以及在面對未來的不確定上，非常能產生共鳴，因此創造角色時，先從「孤獨」切入，讓讀者能同理角色，進而進入故事。

星期一回收日表示，在學生時期經歷分組時找不到同伴的心境，很是徬徨，和血癌患者找不到捐贈者的心境很相像，為了讓更多人認識此議題，她創作時著重在讓讀者可以更容易閱讀，因此增加粉紅色的色調，除了接近「血」的顏色能扣合主題，也創造出溫暖、溫馨的氛圍。在這次的作品中，她也置入了過去作品《九命人－溺光》男主角，與這次作品中的病患配對成功的彩蛋，隱含將生命延續下去的寓意。