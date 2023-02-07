新北市瑞芳分局6日晚間接獲民眾報導，指一名住在新北市三重的陳姓釣客，自3日晚間出門向妻子表示要到澳底去釣軟絲，但一直到6日晚間都沒有回家。經調閱監視器後，警方發現陳男5日凌晨的身影，也找到陳男的釣魚用具，包括警消及海巡單位，仍在持續搜尋中。

新北市貢寮區發生釣客失蹤事件，新北市警消會同海巡單位持續擴大搜索中。（翻攝畫面／張志康新北傳真）

據了解，54歲的陳男3日晚間出門前，向妻子表示要到澳底去釣軟絲，一直到6日都沒有進一步的音訊，妻子不放心，到陳男常去的釣點找尋，6日下午在美灩山街的停車場找到了陳男的車子，又在台2線92.6公里的海岸礁岩上，發現了釣魚用的白色水桶，卻不見陳男身影，擔心陳男發生意外，妻子便轉向警方報案請求協尋。

新北市貢寮區發生釣客失蹤事件，新北市警消會同海巡單位持續擴大搜索中。（翻攝畫面／張志康新北傳真）

警消獲報後，除派出大批人手協尋外，也擴大調閱附近的監視器畫面。發現陳男是在5日凌晨到達事發當地垂釣，新北市警局、新北市消防局隨即出動了21人次及一艘巡防艇在附近的海岸及周遭海域搜尋。

新北市貢寮區發生釣客失蹤事件，新北市警消會同海巡單位持續擴大搜索中。（翻攝畫面／張志康新北傳真）

一直到6日晚間8時45分，仍然發現失聯的陳男，因天色昏暗及海象不佳，聯合搜救單位決定停止搜尋任務。7日一早10時起，警消會同海巡單位，出動了85人次、2艘巡防艇、5艘橡皮艇、1架空偵機，持續搜尋失聯的陳男。