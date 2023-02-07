Cam Thomas (45 PTS) rises up for the TOUGH and-one 😤



Nets lead by 3 with 3:40 to go!



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籃網因為交易與受傷導致陣容不齊，連兩戰挺身而出的是21歲小將卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas），他7日對戰快艇狂飆生涯新高47分，雖然快艇仍以124比116獲勝，不過湯瑪斯也寫下連兩戰飆出40分的個人紀錄。

杜蘭特（Kevin Durant）、西蒙斯（Ben Simmons）、塞斯柯瑞（Seth Curry）因傷缺陣，交易買來的丁維迪（Spencer Dinwiddie）、芬利史密斯（Dorian Finney-Smith）都還未報到，卡麥隆湯瑪斯趁機攬起大半進攻任務，出手29次命中15球，外線11投7中，11罰10中，火力冠絕全場。

湯瑪斯前一戰對巫師飆出44分，未滿22歲就能連飆兩場40分是隊史第一人，這種戰績放眼全聯盟亦是寥寥可數，包括艾佛森（Allen Iverson）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、東契奇（Luka Doncic）、威金斯（Andrew Wiggins）。

快艇大軍面對湯瑪斯的勇猛也陷入苦戰，末節被籃網反超，打到落後8分，進入拉鋸戰階段時，湯瑪斯一度連進兩球搶回優勢，最後快艇靠著保羅喬治（Paul George）及時出手，里歐納德（Kawhi Leonard）再以關鍵三分彈守住勝利。保羅喬治29分，里歐納德24分（末節砍進9分）。

湯瑪斯原先只是替補後衛，本季初因為不滿總教練納許（Steve Nash）對他的冷落而一度求去，新帥凡恩（Jacque Vaughn）上台之後將他放回輪替陣容，近兩戰有爆炸性的演出。