針對立委邱顯智記者會指Go Smart APP有個資風險疑慮，格上GoSmart出租單查詢因個資風險改善造成不便，公司對該事件發表聲明稿表示，感謝公路總局、交通局等主管機關、立委邱顯智及各方對本事件指教，格上於2月2日晚間接獲通報提醒後，於一小時內即刻關閉Go Smart APP出租單查詢及存取功能，並立即清查該資料庫狀況，初步並未發現異常；為重視對客戶個資保護權益，亦於2月3日發送電子郵件告知受影響之1.6萬名客戶。

該出租單為Go Smart APP共享車客戶，作為個人查詢使用租車紀錄用途，目前除進行加密保護外，針對個資也即刻調整為不完全揭示，且改為僅供個人查詢及下載，以確保出租單內容無外洩風險。

格上對個人資料保護以最嚴肅態度及程序處置，為保護客戶個資安全，除前述出租單公司已進行改善強化，相關資料庫並設置在國際認證的安全平台，亦定期進行掃描與高強度防火牆機制保護，確保資訊安全無虞。針對受影響之客戶，格上也將提供相關慰問措施。