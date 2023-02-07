北榮急診部主治醫師王則堯（右）與資深護理師王淑娟，昨晚加入台北市搜救隊前往土耳其支援。（北榮提供）

北榮急診部主治醫師王則堯（左二）與資深護理師王淑娟（左一），昨晚加入台北市搜救隊前往土耳其支援。（北榮提供）

土耳其南部與敘利亞北部交界處昨晚發生芮氏規模7.8的強震，台北市搜救隊昨晚成型，其中包含榮總醫師一人與護理師一人。台北榮總副院長李偉強今天表示，昨夜已連忙派出急診主治醫師王則堯與資深護理師王淑娟，兩人都有豐富的國內救災經驗，相信能為當地災情帶來幫助。

李偉強表示，北榮本身就是以災難醫學見長的醫院，急診部轄下設有災難醫學科，2019年北榮與台北市政府消防局簽訂合作備忘錄（MOU），雙方就執行重大災害救援以及人員訓練進行合作，這次土耳其發生強震，王則堯與王淑娟兩人便自告奮勇加入搜救隊，可謂熱血青年。

北榮急診部主任侯重光表示，王則堯畢業於國立陽明大學，現職急診部主治醫師，以及台北市消防局緊急救護醫療指導醫師，主治醫師資歷3年多；護理師王淑娟則在北榮服務30多年，擁有豐富的救災經驗，兩人都曾參與過普悠瑪、南方澳斷橋、玉里地震等救災。

李偉強指出，北榮過去對全球災難救援可說是無役不與，包含四川大地震、南亞海嘯、海地地震等都可看到北榮的身影，自己也曾參與過921大地震救災任務，不過本次土耳其地震的救災難度估計要比921難上許多。

侯重光說，王則堯過去在急診部的表現良好，平時就給人積極、熱心的服務態度，北榮急診部在與台北市消防隊簽署MOU後，每年都有進行災難救援演練，相信能為土耳其災區帶來幫助。