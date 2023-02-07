本新聞網今早獨家報導，國安會一名處長級高官，在1月21日(除夕)深夜欲搭機出國旅遊，因未達管制放行時間遭攔，境管刷不過而與在場基層查驗人員爆發爭執，現場咆哮還拍桌，最後移民署國境大隊仍讓該位官員「提前偷跑」出關，引發國境安全疑慮。據瞭解，國安會諮詢委員陶儀芬夫妻，也在大年初二出境時，同樣因未事前沒申請出境遭攔，最後只能放棄行程。

根據調查，就在本案發生後隔天，國安會諮詢委員陶儀芬與前陸委會副主委、也是現任國安會諮詢委員丈夫陳明祺，兩人要前往日本遊玩，但是因陶儀芬本人不知自己遭到管制，也未能事前申請出境，因此也遭查驗人員攔下。

陶儀芬遭攔後也相當著急，擔憂行程泡湯，但經查驗人員告知關規定後，陶只好棄放棄行程。

但是相較於陶儀芬摸摸鼻子自認倒楣，該位處長級高官卻在除夕夜與全家欲出國，但因申請出境核准時間為1月22日至26日，但他購買的馬航MH69班機表定1月22日凌晨0時15分起飛，因此必須於前一天深夜即先行出境。但是他出關時因核准時間還沒到，移民署電腦刷不過，於是與證照查驗人員爭執，還遭投訴有拍桌、咆哮行為。

目前移民署也在追究到底是哪位境管官員下令提前蓋出境章下令放行，並將追究法律責任。但此舉已讓基層人員直呼，身為主管國家與國境安全的官員竟帶頭違法，國家已毫無王法。