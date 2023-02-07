安溥受邀參加新加坡華藝節演出。（華藝節提供）

安溥跟同事在新加坡的餐廳點餐。（聯成娛樂提供）

安溥5日在新加坡「華藝節」開唱，這是她自新冠疫情爆發後的首次海外演出：「今年的工作排得很滿，還有機會可以坐飛機，我已經覺得很開心了，所以到機場那一刻，我就很像小朋友一樣，非常興奮。」

她表示，這陣子看著朋友陸續前往不同國家旅行，羨慕又帶著祝福；這一回因為海外演出可以搭飛機，「雖然天數很短，沒有安排很多觀光行程，但是光是走在國外的街頭，就已經感到很高興了。」

安溥在「華藝節」演唱了15首歌曲，除了有新專輯《9522》中的〈沒有寄的信〉、〈Miss Missed Love〉、〈最好的時光〉等新歌與經典舊作，也翻唱了吳青峰的〈太空人〉、〈無與倫比的美麗〉以及孫燕姿〈眼淚成詩〉等歌曲。「這次挑選的曲目，沒有安排我自己階段性要展示的事情，而是多年來，尤其是去年發專輯以後，聽眾來信提到希望能親身聽到的歌曲，我覺得這對他們來說滿重要的。」

返台之後，安溥隨即投入「潮水箴言」高雄場的練團，將在下月4日於高雄巨蛋開唱，她以監製身份對節目內容進行修正，例如曲目上會微調，舞台螢幕上的文字要再講究，「我就把這塊拼圖先拆下來再研究一下，也許每一次某些環節會遇到一些不盡人意的狀況，但絕對不是因為粗心，而是還在研究有一天會如何完全破解。這就是舞台製作最迷人的地方」。

安溥說：「我最常遇到別人問我的問題，就是做一場巨蛋規格的演出，我怎麼敢用手工的規格打造？我對於任何形式其實沒有執著，可是我看起來這麼努力在做這件事，以至於它看起來像手工做的演唱會，只有一個原因，就是台灣擁有這些人，但是要一個一個找。」

她表示：「潮水箴言是我自己想完成的一個承諾，是我還想再做一次的事情，也有可能是最後一次。」所以她誠心邀請聽眾朋友，3月4日晚上7：30，來到高雄巨蛋一起參與這場十年一遇，時代情感、思索與超越的「潮水箴言」演唱會，演唱會購票請洽KKTIX。